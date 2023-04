Troppi costi e spazzatura spaziale | servono satelliti riciclabili

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 aprile 2023) Una delle caratteristiche dell'industriaè poco importa quanto scrupolosamente scegliamo i materiali per costruire i, con quale altissima tecnologia li lavoriamo, né quanto valgano al chilo, una volta che una missione è finita ciò che resta in orbita, o talvolta brucia nell'atmosfera ricadendo sulla Terra, è soltanto. E di questace n'è fin troppa disseminata nelle orbite, specialmente quelle geostazionarie (che cambiano in funzione di massa e velocità deistessi), tanto che la Nasa e non soltanto le devono costantemente tenere sotto controllo. Inoltre, alcune società americane e inglesi propongono il recupero dei corpi ormai inutilizzati che restano in eterna caduta lassù ma si tratta comunque di mandare altra roba che faccia il lavoro per noi. L'idea ...