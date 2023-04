Trieste | malori tra i bambini a scuola | sospeso il servizio mensa

anche aStessi problemi (fortunatamente non gravi) anche per alcuni bambini e insegnanti in alcuni istituti del capoluogo del Friuli.Il servizio di mensa che rifornisce le scuole di Muggia, in provincia di, è stato momentaneamente sospeso dopo alcunisegnalati ieri tra bambini e personale scolastico. Lo rende noto il Comune di Muggia indicando che "sono già stati attivati tutti gli ...Malore tra i bambini alla mensa delle scuole di Muggia , in provincia di. Il servizio è stato momentaneamente sospeso dopo alcunisegnalati ieri tra bambini e personale scolastico. A renderlo noto è stato il comune di Muggia, indicando che 'sono già stati ...

Servizio mensa temporaneamente interrotto in alcune scuole di Muggia, nella provincia di Trieste. Lo stop è legato a una serie di malori che ha colpito bambini e diversi insegnanti delle elementari e ...Malore tra i bambini alla mensa delle scuole di Muggia, in provincia di Trieste. Il servizio è stato momentaneamente sospeso dopo alcuni malori segnalati ieri tra bambini e ...