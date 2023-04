Tridico | i migranti sono importanti per pagare le pensioni

Nei paesi ricchi isono una forza importante". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale, parlando con i giornalisti a Bari, a margine di un evento organizzato da dipartimento di ...Il lavoro nobilita l'uomo ma il tempo libero scompare Sullo stesso argomento: Il governo smascherato dal Def: dure lezioni di realtà sue pensionicontro. Il capo dell'Inps ...... natalità al minimo storico: per la prima volta i nuovi nati sotto i 400mila 'Isalvano le pensioni degli italiani, contribuiscono al welfare': la verità di PasqualeLa difesa della ...

Perché solo i migranti possono salvare le pensioni degli italiani e i conti dell'Inps Fanpage

Abbiamo bisogno degli immigrati perpagare le pensioni "Ovviamente questa è un strada che dobbiamo percorrere, così come fanno tutti i paesi ricchi. Nei paesi ricchi i migranti sono una forza importan ..."Così come - ha detto - noi abbiamo 3,2 milioni di lavoratori in nero che oggi non sostengono il sistema dal punto di vista contributivo e fiscale. Anche lì si deve fare di tutto per farli emergere, p ...