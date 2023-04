Trentino | trovata in val di Sole la carcassa di un piccolo di orso di 3-4 mesi | “Appare denutrito Non è un cucciolo di JJ4”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ladi undiè stata rinvenuta nel pomeriggio di oggi in bassa val di, in, vicino alla ciclabile. “L’animale, 3-4di età, è stato recuperato dal personale forestale: sarà inviato all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, che accerterà le cause della morte”, fa sapere la Provincia. Secondo cui “non ha nulla a che fare con JJ4“, l’orsa catturata dopo aver ucciso Andrea Papi e su cui il Tar di Trento si esprimerà entro l’11 maggio, “i cuini entrati nel secondo anno di vita, 15-16e circa 40 chili di peso, sono già svezzati e indipendenti”. L’esemplare trovato morto invece “molto. A tal proposito, gli esperti ...

Per quell'affronto, il fondatore della Lega inaveva minacciato anche la crisi di governo, ... Ma alla fine la soluzioneera stato un rapido cambio di menu, con un ritorno alla ...... 22 - 25, 20 - 25) l' Itas, ottenendo un importante successo che permette loro di ... Tanti rimpianti per Trento nei primi due set, in cui si èavanti 21 - 18 ma si è sempre disunita ...In passato solo in altre tre occasioniVolley si èsul 2 - 0 in una serie di Semifinale Play Off Scudetto che si articola al meglio delle cinque partite: edizione 2009 (2 - 0 su ...

Trentino, trovata in val di Sole la carcassa di un piccolo di orso di 3-4 mesi: “Appare denutrito Il Fatto Quotidiano

La carcassa di un piccolo di orso è stata rinvenuta nel pomeriggio di oggi in bassa val di Sole, in Trentino, vicino alla ciclabile. “L’animale, 3-4 mesi di età, è stato recuperato dal personale fores ..."Riteniamo importante l'impegno preso dal ministero dell'Ambiente (Mase) di attivarsi con i propri canali diplomatici per trovare altre aree in Italia o in Europa dove spostare gli orsi in eccesso che ...