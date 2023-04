(Di venerdì 21 aprile 2023) “Bisognava far capire che questo tipo di”.contro iche cercano di avvistare gli: dopo la morte di Andrea Papi, un comune delha voluto prevenire comportamenti a rischio dei curiosi. “Avevo appena finito una riunione in municipio quando mi ha chiamato il comandante della nostra stazione forestale”, ha raccontato al Corriere delDaniele Graziadei, sindaco di Borgo D’Anaunia. “Aveva visto sui social il video di un avvistamento dilungo la nostra ciclabile e mi comunicava che sarebbe andato a controllare. Ha allontanato la prima automobile ma nel giro di un’ora ne erano già arrivate ancora. E io ho deciso di rispondere con la linea più dura ...

Qualche fattaccio capitato nei campionati juniores ha costretto il Giudice Sportivo agli straordinari. Nel massimo campionato regionale, da sottolineare i due turni di squalifica comminati a Ruben ...Secondo me dovrebbero catturarli con le trappole, come hanno fatto incon l'orsa, e poi ... 'Qui non abbiamo visto nessuno fare', dice una residente del condomino al civico 3 di via ...... in caso di reiterazione del reato e di altre aggravanti, adai mille ai 10 mila euro, fino ... ecco come fare Perché abbiamo ripopolato di orsi ilIl progetto del ponte sullo Stretto di ...

Trentino, multe per i turisti a caccia di orsi: “Curiosità estremamente pericolosa” TPI

Multe contro i turisti che cercano di avvistare gli orsi: dopo la morte di Andrea Papi, un comune del Trentino ha voluto prevenire comportamenti a rischio dei curiosi. “Avevo appena finito una ...Vietato sedersi, sdraiarsi o dormire ma anche mangiare o bere occupando suolo pubblico. Pugno duro della sindaca Chiara Frontini in difesa del decoro urbano. Da oggi 21 aprile fino al 4 giugno, ...