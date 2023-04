Treno deragliato a Firenze | ancora disagi | si lavora a ripristino linee convenzionali

(Di venerdì 21 aprile 2023) Dopo ildell'alta velocità, anche la situazione ferroviaria sulledovrebbe oggi tornare alla normalità dopo il deragliamento avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 aprile aCastello: le-Bologna e-Viareggio sono in graduale ripresa a partire dalle ore 4.30, come fa sapere Trenitalia. Ieri è stata interrotta per ore la linea ad alta velocità con ritardi di oltre tre ore per tutti i convogli e caos nelle stazioni, con centinaia di persone costrette ad attendere sulle banchine. Ad oggi viene per il momento esclusa l’ipotesi di sabotaggio.

Una sola l'idea che guida e motiva:, ma come si è permesso Multatelo!La procura sta indagando ma le cause dell'incidente non sono note, e nel frattempo la circolazione ferroviaria è tornata ...Si prospetta un'altra giornata complicata per il trasporto pubblico in Italia dopo i gravi disagi subiti nella giornata del 20 aprile per ila Firenze. Per venerdì 21 aprile 2023, infatti, è stato indetto uno sciopero generale del trasporto pubblico e non solo , in quanto coinvolgerà anche sanità e scuola. A rischio i ...

Treno merci deragliato a Firenze, decine di cancellazioni e Italia divisa in due per ore Sky Tg24

La procura sta indagando ma le cause dell'incidente non sono note, e nel frattempo la circolazione ferroviaria è tornata quasi regolare ...Un vagone, un carrello, un treno merci si sono presi la licenza di andar fuori dai binari, di cedere, di deragliare.