Trema la Sicilia | panico ed evacuazioni | dove c' è stata la scossa sismica

(Di venerdì 21 aprile 2023)la terra ine scoppia il. Una forteregistrata a Catania alle 14.06. In base ai rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto ha avuto una magnitudo di 4.4. Laavvertita dalla popolazione a Catania, nei comuni della provincia, ma anche nel Siracusano. Numerose persone si sono riversate in strada. A Catania alcuni centri commerciali sono stati evacuati per precauzione. "Non sono arrivate finora richieste di intervento né segnalazioni di crolli", riferiscono i vigili del fuoco. Evacuati anche numerosi siti della zona industriale ma poco dopo quasi tutte le aziende hanno ripreso l'attività. Secondo il primo aggiornamento della Protezione civile non si registrano ...

La terra trema ancora. Una scossa di magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9 è stata registrata nella zona di Catania, in Sicilia. A rilevare il terremoto la sala sismica dell'Ingv di Roma. La terra trema a Modica e più in generale in tutto il sud est. Poco dopo le 14 praticamente tutti gli abitanti della provincia di Ragusa hanno sentito la forte scossa che ha causato tantissimo spavento

