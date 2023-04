Tre piani di Nanni Moretti stasera su Rai 3 | trama | cast e curiosità del film con Margherita Buy

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 21 aprile 2023)21 aprile su Rai 3 manda in onda Tredeldiretto da. Treè ilche gli spettatori che si sintonizzano su Rai 3 potranno vedere, 21 Aprile, in prima serata. La pellicola è stata diretta da, tornato nelle sale italiane in questi giorni con ilIl sol dell'avvenire. La sceneggiatura di Treè stata firmata dallo stesso regista insieme a Federica Pontremoli e Valia Santella.e trailer del lungometraggio. Tredel ...