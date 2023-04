Traffico Roma del 21-04-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 aprile 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Marina riccomi auto in coda sulla A1Napoli per circa 8 km tra il bivio per la 24L’Aquila Valmontone in direzione Napoli tempo di percorrenza stimato in 40 minuti circa particolarmente trafficata il raccordo anulare lungo la carreggiata internaincolonnato tra via Nomentana e via Ardeatina file anche in esterna nel quadrante Sud tra via Pontina ed il video per Napoli auto in fila su via Cassia tra il raccordo anulare la Giustiniana verso Viterboincolonnato sulla tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni rallentamenti Poi tra via Salaria e la galleria in direzione stadio le code segnalate dalla polizia locale per incidente su via di Boccea in corrispondenza di via San zeffirino ...