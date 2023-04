Traffico Roma del 21-04-2023 ore 15 | 30

(Di venerdì 21 aprile 2023) Luceverdeva Pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto incolonnato ilsul Raccordo Anulare causa di un incidente tra laFiumicino e via Appia in carreggiata esterna allenamenti anche lungo l’anello interno tra via Cassia e via Salaria ed ancora tra il bivio per Firenze via Prenestinaintenso è rallentato su via Flaminia in direzione del raccordo anulare a partire da Corso di Francia code a tratti anche su via Cassia sempre in uscita daincolonnato ilsulla tangenziale est tra la galleria Fleming via Salaria verso San Giovanni rallentamenti poi a partire dalla galleria Giovanni XXIII a via della Pineta Sacchetti sempre in tangenziale estintenso è rallentato tra viale Castrense Il Bivio A24 In quest’ultima direzione in ...

sul ponte bloccato in entrambe le direzioni anche per i pedoni Ilsul ponte è ... Sono state fatte subito allontanare dal mezzo e si sono dirette a piedi, verso piazzalee la ...Sono indignata, sbaglio' A metà del ponte l'autista di è accorto del fumo e ha fatto scendere i passeggeri L'autobus - la navetta tra l'aeroporto Canova di Treviso e piazzalea Venezia - era ......alla mobilità e alla Polizia municipale " vogliamo avere il pieno controllo della zona a... Nel tratto di via Cavour tra viae piazza Gavinana, e poi in piazza Gavinana, via Cino e via ...

Roma, attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico: “Basta investire nel fossile” Il Fatto Quotidiano

VENEZIA - Autobus in fiamme sul Ponte della Libertà. L'incendio oggi, 21 aprile, attorno alle 14.30 quando il mezzo Atvo (alimentato a gasolio) ha preso fuoco. A ...Una Seicento lanciata ad almeno 50 km/h prima su ponte Flaminio e poi su corso Francia. Il video pubblicato su Welcome to Favelas ...