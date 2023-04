Traffico Roma del 21-04-2023 ore 14 | 30

(Di venerdì 21 aprile 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Presenti alla manifestazione 1.200 studenti delle scuole di ogni ordine e grado di, le ... I più piccoli si sono invece divertiti all'interno del 'Parco del'.... e successivamente il Comitato PromotoreExpo2030 e una delegazione del Bie in occasione della ... Ma c'è stato anche modo di introdurre il tema della riforma dell'abuso d'ufficio e deldi ...Nel complesso, quindi, il libro copre una distanza maggiore a quella che separada Milano. ...sono i luoghi fisici che ospitano i contenuti resi disponibili online e ne gestiscono il. ...

In occasione di “Primavera in maschera Catanzaro”, il raduno di maschere provenienti da tutta Italia in programma nel weekend, la Polizia locale ha predisposto un’apposita ordinanza per disciplinare i ...Arriva il primo parere, positivo, al progetto Stadio della Roma di Pietralata. Poco fa, la Commissione Urbanistica ha dato il proprio assenso, a maggioranza, alla proposta della ...