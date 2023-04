Traffico Roma del 21-04-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 aprile 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per un incidente è chiusa temporaneamente via Pontina all’altezza di viale Carlo Levi verso il centro sempre per incidente code su via Ardeatina in prossimità di via della Fotografia verso il centro città per un altro incidente lunghe code su via del Foro Italico all’altezza di viale sportivi in direzione stadio ripercussioni anche sulla tangenziale con code a partire da via Tiburtina per i festeggiamenti del Ramadan chiusa viale della Moschea da via del Foro Italico in direzione Viale Parioli Chiusa di conseguenza su via del Foro Italico l’uscita di viale della Moschea in direzione del centro inevitabili rallentamenti e code nell’area circostante passiamo ai trasporti rallentamenti sulla linea ferroviariaNapoli via Cassino per un guasto i treni alta ...