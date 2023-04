Traffico Roma del 21-04-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 aprile 2023) Luceverdefiller e sulla tangenziale est tra il bivio per l’ 24 aprile Campi Sportivi verso il Foro Italico e verso San Giovanni code tra Corso di Francia & via della Moschea chiusa quest’ultima in entrata su via del Foro Italico verso il centro è chiusa via di Ponte Salario in direzione di via del Forte antenne per una cerimonia presso la moschea altre code perproseguendo tra largo Monti viale Castrense allenamenti per un incidente su via Tiburtina all’altezza di via Cupa tornate irregolari le due carreggiate del grande raccordo anulare il tratto Urbano della A24L’Aquila chiusa invece via Pontina per un incidente all’altezza di viale Carlo Levi verso il centrocon deviazione su Viale V per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito ...