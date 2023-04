Traffico Roma del 21-04-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 aprile 2023) Luceverdetrovati dalla redazione sulle tratto Urbano della A24L’Aquila si sta in coda tratti da toglierti la tangenziale est verso il centro e tra Tor Cervara e raccordi in uscita dae anche sulla tangenziale est e tra il bivio per la 24 via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico inverso San Giovanni tra Corso di Francia viale della Moschea chiusa quest’ultima in entrata proseguendo code tra Largo Passamonti via le altre cose sullaFiumicino tra la massa del Tevere la Colombo in direzione dicode persulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Cassia bis e la Salaria tra la diramazionenord della proseguendo tra la diramazionesud della via Casilina code l’altezza della Aurelia della ...