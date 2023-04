Traffico Roma del 21-04-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 aprile 2023) Luceverdedella A24L’Aquila auto in coda tra Togliatti la tangenziale est e file anche sulla tangenziale Tra il bivio per la 24 via dei Campi Sportivi verso il mitra Largo Passamonti viale Castrense verso San Giovanni code perlungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare te l’hanno menta nelle a Tiburtina e proseguendo tra la diramazionesud e la code anche all’altezza della Aurelia in carreggiata esternain aumento in città degli incidenti segnalati alle porte diil primo su via Nomentana all’altezza del chilometro 13 in direzione della capitale e rallentamenti tra un incidente in via deignoli l’altezza di via Giuseppe Fiorelli dalle 13 alle 18 un corteo da Piazza della Repubblica a raggiungere via di San ...