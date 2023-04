Traffico autostrade | le previsioni per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio

(Di venerdì 21 aprile 2023) Secondo i dati forniti daper l'Italia, oltre 12 milioni di persone si metteranno in viaggio per le festività di finee inizio. Previsto lo stop ai lavori in 150 cantieri di ammodernamento per lasciare libere tutte le corsie. Divieti di circolazione ai mezzi pesanti

Secondo le previsioni fornite daintenso anche nella mattina di sabato 22 aprile. I rientri sono previsti per le giornate di domenica 23 e martedì 25 aprile. In occasione invece ...Per ildiretto verso Napoli, si consiglia di uscire a Ceprano, percorrere la SS 6 Casilina e rientrare a Pontecorvo. Sul posto sono presenti il personale diper l'Italia, la Polizia ...I dati diper l'Italia sul ponte del 25 aprile La societàper l'Italia ha ... Si prevede poiintenso nella mattinata di sabato 22 aprile, giornata che segna per molti l'...

Camion si ribalta sull'autostrada A26 tra Masone e Ovada: traffico bloccato, code di 13 chilometri Virgilio Notizie

Finalmente, in via Cardinal Massaia, tutti i ciclisti che andavano contromano possono dire di aver visto lungo. La strada ha cambiato senso di marcia. La direzione della via per i lavori al cavalcafer ...L'eterno problema dell'interruzione della metro U2 della metropolitana, nell'area di Alexanderplatz, potrebbe risolversi a fine agosto 2023.