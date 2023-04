Tra le distorsioni di ChatGPT c’è anche RightwingGPT

(Di venerdì 21 aprile 2023) Una poesia su Joe Biden sì, una su Donald Trump no. Parte tutto da qui, da una richiesta formulata ache, nel primo caso, è stata portata a termine e, nel secondo caso, no perché ritenuta eccessivamente di parte. Sulla base di questa e di altre verifiche effettuate da un team di ricercatori coordinato da David Rozado (specializzato proprio in bias dell’intelligenza artificiale), si è cercato di dimostrare comeabbia dei pregiudizi progressisti e che le sue risposte siano caratterizzate da questo sotto testo. Se si considera che(o sistemi a esso molto simili) possono essere alla base di motori di ricerca (succede per Bing, potrà succedere su Google con Bard), ecco che alcuni bias politicamente caratterizzati potranno sottrarre all’utente quella neutralità della ricerca di un risultato che dovrebbe essere ...

...la Coldiretti - ridurre la dipendenza dall'estero e lavorare da subito per accordi di filiera...di poter mettere attorno ad un tavolo tutti gli attori della filiera eliminando lee i ...L'universo coreografico raccontato è ricco di corpi possenti, di movimenti tellurici, di dinamismi mozzafiato, di immagini sospeseil reale e l'irreale, die leitmotiv per un'opera ...... privo die con bassi più profondi. I Chromebook Spin 714 (CP714 - 2W - 56B2) sono connessi tramite Wi - Fi 6E e Bluetooth 5. 2, ed hanno una serie di porte,cui HDMI e due porte ...

Distorsione del piede: che cos’è, come intervenire Emergency Live IT

Brutte notizie per il Napoli e per Luciano Spalletti all'indomani di Napoli-Milan che ha visto gli azzurri perdere tre calciatori per infortunio tra primo e secondo tempo. Il primo ad ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...