Tour of the Alps 2023 | risultati e classifica | Carr si prende l’ultima tappa | Geoghegan Hart vince la generale

(Di venerdì 21 aprile 2023) Simonsi è aggiudicatodelof the, con lache ha invece visto trionfare Tao. L’irlandese della EF Education-Easy Post nell’ultimo tratto in salita della frazione odierna è riuscito a staccare i suoi compagni di fuga, arrivando al traguardo con quasi un minuto di vantaggio sul Georg Steinhauser, che in volata ha avuto la meglio sul nostro Matteo Fabbro. Buonaper i colori azzurri, con ben tre rappresentanti in top-10: oltre a Fabbro ci sono anche Luca Covilli in sesta piazza e Andrea Vendrame decimo., vincitore di due tappe, invece ha chiuso lain primaa ...

Lo scorso novembre, infine, i fan di Taylor Swift hanno assaltato il sito per assistere alErasma, "a causa delle richieste straordinariamente elevate per i sistemi di biglietteria, che ...R - evolution2023. 4 musicisti 4 voci 4 mondi paralleli in un live senza precedenti per ...Barber Shop curerà gratuitamente lo styling di barba e capelli. Custom Show East Edition è un'...Nel 1992 Satriani pubblica 'Extremist', album contenente il celebre brano hard rock 'Summer ... Dopo aver pubblicato nel 1995 il suo sesto e omonimo album, Joe Satriani fondaG3, una tournée ...

LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Lorenzo Fortunato sogna il podio finale OA Sport

TOUR OF THE ALPS - Tao Geoghegan Hart conquista la 46ª edizione della corsa, succedendo nell'albo d'oro a Romain Bardet. Giornata tranquilla per il britannico d ...Il Tour of the Alps 2023 è di Tao Geoghegan Hart. Il vincitore del Giro 2020 si mette in tasca un gran bell’appuntamento di preparazione alla Corsa Rosa di quest’anno; anche nell’ultima frazione, da C ...