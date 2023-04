Tottenham | Fabio Paratici si è dimesso | il comunicato ufficiale del club

(Di venerdì 21 aprile 2023) Attraverso una nota, ilhala decisione didi dimettersi dal suo incarico. L’ex dirigente della Juventus, il cui ricorso è stato respinto dalla FIGC e dunque sarà inibito da tutti i campionati, ha scelto di lasciare ilcon effetto immediato al fine di concentrarsi sulla sua posizione giuridica. Di seguito ilintegrale. “Il ricorso dicontro il divieto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) su alcune attività legate al calcio non ha avuto esito positivo. La FIFA ha deciso di estendere il divieto in tutto il mondo e, mentre continua ad esserci una disputa sulla portata e l’estensione del divieto, l’attuale divieto mondiale impedisce a ...

