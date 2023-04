Tornano le canzoni italiane su Instagram | chi aveva ragione tra Meta e Siae? Ecco cosa è successo

(Di venerdì 21 aprile 2023)disponibili lesu Facebook ee chitra? Di seguito tutta la storia spiegata nel dettaglio e le trattative in corso. Leggi anche: Tiktok,sono i numeri o45 e o23? Il significato dei codici segreti e come usarli L’Autorità Garante della Concorrenza e del...

AGI - Leitaliane tutelate dalla Siae torneranno disponibili sulle stories Facebook e Instagram . L'Antitrust ha infatti imposto a Meta di rivviare le trattative con Siae dopo il mancato accordo per il ...A riprodurre ledi alcune delle più amate vocalità femminili - tra cui Amy Winehouse, Duffy,... Per famigliei laboratori adatti a grandi e piccini ! Il Museo di Santa Giulia dà il ...In un'esibizione intima, Ed condivide pubblicamente per la prima volta ledi "Subtract", ma ... The Kardashians 3 (reality) - 25 maggio Le telecamerea riprendere Kris, Kourtney, Kim, ...

Tornano le canzoni italiane su Facebook e Instagram AGI - Agenzia Italia

Si apre una spiraglio nella controversa vicenda tra Siae e Meta (Facebook e Instagram), dopo che il gruppo di Mark Zuckerberg aveva eliminato i contenuti musicali dalle piattaforme per non aver raggiu ...Buone notizie per gli utenti di Instagram e Facebook; le canzoni italiane ritornano nelle storie. L'antitrust ha infatti obbligato Meta ...