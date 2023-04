Tornano le canzoni italiane su Facebook e Instagram | Antitrust impone a Meta trattative con Siae

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLetutelate dallatorneranno disponibili sulle stories. L’ha infatti imposto adi rivviare lecondopo il mancato accordo per il rinnovo della licenza sul diritto di autore dello scorso marzo. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si legge in una nota, “ha deliberato di adottare misure cautelari nei confronti diPlatforms Inc.,Platforms Ireland Limited,Platforms Technologies UK Limited eItaly S.r.l. (di seguito,) nell’ambito dell’istruttoria avviata il 4 aprile per presunto abuso di dipendenza economica nei ...

AGI - Le canzoni italiane tutelate dalla Siae torneranno disponibili sulle stories Facebook e Instagram . L'Antitrust ha infatti imposto a Meta di rivviare le trattative con Siae dopo il mancato accordo per il ...

AGI - Le canzoni italiane tutelate dalla Siae torneranno disponibili sulle stories Facebook e Instagram. L'Antitrust ha infatti imposto a Meta di rivviare le trattative con Siae dopo il mancato accord ...