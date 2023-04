Torna «Il Centro della Musica» | sei concerti fra maggio e luglio

...pubblico dalle ore 15.30 una Mostra commemorativa presso la sede della Banda in Via Roma 61 (... A Dolceacqual'attesa festa 'Carugi in Fiore' , che ogni anno annuncia l'arrivo della ......maa disposizione Orsolini, che ha scontato il turno di squalifica. Thiago Motta dovrebbe rispondere col modulo 4 - 3 - 3 con Skorupski tra i pali e con una difesa a quattro formata al...L'evento è in programma per sabato 29 aprile, dalle ore 20:15. A Torinoil Gala per la Giornata Internazionale della Danza Guarda la fotogallery Sabato 29 aprile 2023 ... sbarra e, ...

Sapori e artigianato Torna in centro il Mercato Europeo il Resto del Carlino

Torna in primo piano l'opposizione ai ballottaggi, promossa dal Carroccio, su tutti da Roberto Calderoli. La sconfitta patita nel secondo turno ...Il binomio mafia-televisione è tornato di attualità in questi mesi e sta al centro di una notevole conversazione pubblica: è il “caso Giletti”, con le sue clamorose rivelazioni in diretta, culminate c ...