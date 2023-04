Torna dal mercato e trova il ladro in casa | lo chiude nell’appartamento e lo fa arrestare

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 aprile 2023) Bergamo. Sembrava un giovedì come tanti, ma si è trasformato in un incubo per una 50enne di Romano di Lombardia. La donna, di rientro dal, stava per varcare l’ingresso della sua abitazione, in via Galbiati, quando si è accorta che la porta del suo appartamento era socchiusa. Presumendo che qualcosa non andasse, è entrata con calma e si èta davanti un ragazzo, che ha afferrato un oggetto forse con l’intenzione di usarlo contro di lei o per minacciarla. La donna ha quindi deciso di indietreggiare ere la porta, mentre dall’interno l’intruso spingeva. La 50enne ha così iniziato a urlare, attirando l’attenzione dei vicini che l’hanno aiutata a tener chiuso e hanno chiamato il 112. La centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri di Romano. I militari, già in perlustrazione in quella zona, sono ...