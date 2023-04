Tommaso Paradiso e Arisa nel Concerto per la Terra

Leggi su agi

(Di venerdì 21 aprile 2023) AGI - Un deltaplano vola sopra all'Everest seguito da un'aquila nepalese, la voce die di, l'inno al coraggio di Leonardo di Caprio, il bla bla bla di Greta Thunberg e il messaggio di Papa Francesco: tutto in una sera con ilper lain programma domani alla Nuvola di Fuskas a Roma. La scossa elettrica per l'ambiente Una scossa elettrica per sostenere l'ambiente in occasione della Giornata Mondiale della. L'evento è organizzato dalla onlus Earth Day Italia. “Deve tornare a battere il cuore per lastiamo dimenticando che la bellezza non coincide con il pil. Le monete non ci nutrono”, spiega all'AGI, Pierluigi Sassi, presidente dell'associazione ‘madre' del progetto. Musica, parole e immagini per arrivare all'anima e ...