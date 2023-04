Tom Parker Bowles risponde ad Harry e difende Camilla | «Mia madre ha solo sposato l' uomo che amava»

(Di venerdì 21 aprile 2023) In Spare il duca di Sussex aveva accusatodi aver «giocato» fin dall'inizio per arrivare al matrimonio con Carlo e alla corona. «Non si tratta di una sorta di fine del gioco», ribatte ora sottilmenteparlando dell'imminente incoronazione, e ribadendo quanto laami il marito

Il figlio di Camilla, Bowles, ha difeso la madre affermando che non aveva "alcun secondo fine" quando si è unita in nozze a Carlo e non mirava certo a diventare regina. Lo ha detto in una intervista al podcast ... Bowles , il figlio di Camilla , ha difeso la madre affermando che non aveva 'alcun secondo fine' quando si è unita in nozze a Carlo e non mirava certo a diventare regina. Lo ha dichiarato ...

Tom Parker Bowles, il figlio di Camilla, ha difeso la madre affermando che non aveva «alcun secondo fine» quando si è unita in nozze a Carlo e non mirava certo a ...