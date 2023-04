Toh | i giudici costretti a lavorare | col centrodestra al governo le cifre schiantano la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Al Consiglio superiore della magistratura finalmente si lavora. I dati parlano chiaro: rispetto al primo trimestre della scorsa consiliatura guidata dal dem David Ermini, l'incremento delle pratiche smaltite è stato di circa il 30%. Il merito di questo cambio di rotta è di Fabio Pinelli, dallo scorso mese di febbraio vice presidente dell'organo di autodelle toghe. Pinelli, avvocato padovano eletto in quota Lega, davanti ad una arretrato incredibile, ha fatto quello che bisognava fare da tempo: abolire la “settimana bianca”, la prima settimana del mese in cui il Csm chiudeva e i consiglieri stavano a casa (pagati).come tutti i comuni mortali, e quindi quattro settimane al mese, ha ricevuto il plauso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Desidero esprime apprezzamento per l'incremento dell'attività del Consiglio superiore ...