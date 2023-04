Tir della droga sulla Roma-Genova | trasportava 650 chii di hashish

(Di venerdì 21 aprile 2023)– Un tir con targa bulgara, che avrebbe trasportato oltre 650 chilogrammi di, è stato intercettato dai Finanzieri del Comando Provinciale di, durante il tragitto sull’autostrada, in direzioneCapitale. Durante il consueto pattugliamento del territorio, le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano lo hanno fermato per un controllo, nei pressi di una stazione di servizio dell’autostrada. Alla richiesta dei militari di controllare il carico il conducente ha manifestato nervosismo inducendoli a ispezionare più accuratamente il mezzo, al cui interno, occultata in un un’intercapedine, hanno scoperto la. La partita, una volta immessa nelle piazze di spaccioCapitale, avrebbe fruttato oltre 6 milioni di ...

A Parma cominciò a nevicare e più salivamo sul passoCisa, più la neve aumentava. Ci trovammo in mezzo a una bufera e unfinì di traverso sulla strada. Non sapevamo se saremmo mai arrivati. ...... mentre percorreva l'autostrada Roma - Genova in direzioneCapitale. gtr/trl...vaglioprocura di Milano. Il pm Mauro Clerici, che coordina le indagini, ha disposto una serie di accertamenti per stabilire se la betoniera viaggiasse nei limiti di velocità consentiti ai...

Roma: trasporta 650 chili di hashish nascosti in un tir Agenzia Nova

Pomeriggio complicato sulla Strada Statale 87, precisamente sulla tangenziale alle porte di Campobasso, nei pressi dell’ospedale. Intorno alle 15 di oggi, venerdì 21 aprile, due “incidenti” simultanei ...Non sono mancate le reazioni dal mondo politico ed anche sindacale all’arresto di Daniela Lo Verde, preside dell’istituto comprensivo Giovanni Falcone, del vicepreside Daniele Agosta e della responsab ...