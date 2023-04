Tim acquisisce TS-Way e si consolida nella cybersecurity Ecco i dettagli

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tim si rafforza sullae cresce sul mercato grazie all’acquisizione di TS-Way, azienda italiana specializzata nei servizi di prevenzione e analisi degli attacchi informatici (cyber threat intelligence). L’operazione è stata eseguita attraverso Telsy, società del Gruppo focalizzata nel settore della, che opera nell’ambito di Tim Enterprise. L’iniziativa rappresenta un’ulteriore tappa nelmento della leadership di Tim Enterprise come piattaforma Ict più grande d’Italia, IoT e cloud. L’acquisizione consentirà quindi di rafforzare il presidio della cyber threat intelligence e dei servizi legati alla difesa predittiva. L’obiettivo è quello di prevenire rischi e incidenti informatici anche attraverso attività di ricerca sulle vulnerabilità non ancora ...

L'acquisto di TS-Way estende l'offerta di servizi TIM per la threat intelligence, puntando sulla piattaforma e sui servizi già attivi della società laziale ...Ormai è ufficiale: TS-WAY, azienda orvietana specializzata nei servizi di prevenzione e analisi degli attacchi informatici (cyber threat intelligence) ...