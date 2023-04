THQ Nordic | annunciata l’edizione 2023 del Digital Showcase

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’estate si riconferma come stagione videoludica per eccellenza: ecco la data perdeldi THQMentre alcuni giganti dell’industria sfoggiano le proprie acquisizioni dei team di sviluppo minori, altri raccolgono gli egualmente piccoli cocci rimasti dall’E3: un esempio è THQ, che ha appena riconfermato il proprioannuale. Come sempre, probabilmente il preavviso sarà sufficiente per non prendere impegni. La presentazione ci terrà compagnia sotto l’ombrellone tra una granita e un’insolazione, visto che il giorno interessato sarà nientemeno che l’11 agosto. Certo, il nostro preambolo retorico sull’E3 viene un po’ meno, ma se associamo l’estate ai videogiochi la colpa è ...

THQ Nordic ha annunciato il suo terzo Digital Showcase, che si terrà in diretta l'11 agosto quando qui in Italia saranno le 21:00. Si potrà seguire sul canale YouTube, Twitch e Steam.

L'anno scorso, l'editore ha dichiarato di avere oltre 25 titoli in fase di sviluppo, è probabile che ne vedremo parecchi.