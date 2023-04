Thohir | «Inter in semifinale | manenute basi finanziarie! Risultato…»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ericktorna a parlare dell’e lo fa in merito al raggiungimento delladi Champions League da parte dei nerazzurri. L’ex presidente, a Idntimes.com, ha fatto il punto sulla sua esperienza alla guida del club. RISULTATO STRAORDINARIO – Ericksi complimenta con l’per il raggiungimento delladi Champions League, sottolineando anche il suo ruolo nel percorso del club negli ultimi anni: «Sono molto contento per questa, perché quando sono stato all’sono stato in grado di mantenere lefinanziarie del club. Il fatto che ci sia unatutta italiana è un risultato straordinario per la Serie A, con la garanzia di un posto in ...

F inita l'era dei mecenati italiani Massimo Moratti e Silvio Berlusconi,e Milan sono passate a proprietà straniere: Zhang dopoin nerazzurro, Cardinale dopo Singer e Yonghong Li in ...Il colosso cinese aveva comprato da una manciata di settimane il pacchetto di maggioranza dell'dall'indonesiano Ericke stava cercando giovani di talento che potessero fungere da ...Vi ricordate di Erick, ex presidente dell'La sua carriera nel mondo del pallone non si è limitata solo all'esperienza in Italia con i nerazzurri e oggi, che è rientrato in patria in Indonesia, ricopre il ...

Le parole dell'ex presidente nerazzurro a proposito del suo passato a Milano e dell'exploit di quest'anno della squadra di Inzaghi ...La Champions, il sogno e il grande incubo di lottare fiancheggiando con la paura di perdere. Così Inter e Milan vivranno l’attesa da qui al 10 maggio, quando torneranno a sfidarsi in una doppia semifi ...