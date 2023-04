Thiago Motta | «Inter-Milan? Felice! È un bene per il campionato»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 21 aprile 2023)si congratula con, che si giocheranno l’euroderby a maggio in Champions League. Unper tutto il calcio italiano FELICE PER IL? A Sky Sport,si esprime in merito al cammino in Champions League: «Euroderby? Credo che sarà bello per tutti, per tutto il calcio italiano. E faa tutti, non soloma anche le semifinali di Roma, Juventus e Fiorentina in Europa e Conference League. Faal nostroe sono felice anche io».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...