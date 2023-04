The good doctor | Lo scapolo d’oro o Salvate il soldato Ryan? La tv del 21 aprile

(Di venerdì 21 aprile 2023) Per la prima serata in tv, venerdì 21su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ci vuole un fiore”, il programma amico della natura, per vivere meglio rispettando il pianeta. Padrone di casa nelle vesti di “one man show” è Francesco Gabbani. Insieme a lui tanti ospiti che si faranno paladini per sensibilizzare il pubblico televisivo. Su RaiDue alle 21.20 sarà la volta della serie “The”. Il matrimonio di Shaun e Lea è stato un successo. In ospedale, la Lim viene accoltellata da Owen, l’ex fidanzato della Villanueva, che in seguito prende in ostaggio anche un paziente. I casi di cronaca saranno protagonisti su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Canale5 alle 21.30 trasmetterà la serie “Il Patriarca”. Nemo deve fronteggiare due nemici: Il Tigre, boss senza scrupoli che minaccia ...

Il primo, un feelmovie firmato da He Shuming, prima co - produzione tra Singapore e Corea del ... Alla regia, come esordiente, Kai Ko, il protagonista di You AreApple of My Eyes. Dopo Takeshi ...Infatti, nella sua relazione ufficiale appena giunta nella sede della Cycling Sport Promotion , l'UCI scrive chiaramente: "organization for a big day forwomen cycling" . Questo il sunto di ...Doctor è stata rinnovata per una settima stagione dalla ABC a pochi giorni dal finale della sesta stagione. Il medical drama, che ha debuttato sul network nel 2017, ha come protagonista ...

The Good Doctor 6, la trama della nuova stagione. Spin-off e rientri a sorpresa QUOTIDIANO NAZIONALE

Trama: Al via la sesta stagione del medical con protagonista Freddie Highmore. In questo primo episodio scopriremo le sorti della dottoressa Lim e dell'infermiera Villanueva, aggredite, durante le noz ...L’amata serie TV The Good Doctor torna con una nuova stagione! Il medical drama con Freddie Highmore è stato rinnovato ...