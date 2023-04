The Boroughs | i fratelli Duffer saranno i produttori esecutivi della nuova serie Netflix

Si tratta di, una nuova produzione seriale che li vedrà come produttori esecutivi; a occuparsene come showrunner, invece, saranno Jeffrey Addiss e Will Matthews , che già erano stati i ...I fratelli Matt e Ross Duffer sanno già cosa faranno dopo la quinta e ultima stagione del loro successo mondiale Stranger Things . Rimaranno a Netflix . Il servizio streaming ha ordinato, mystery drama soprannaturale creato dagli ideatori di Dark Crystal: La Resistenza Jeffrey Addiss e Will Matthews e da loro prodotto a livello esecutivo.: La trama della ...' Siamo fan della scrittura di Jeff e Will da molto tempo - hanno detto i Duffer - e quando ci hanno presentato la loro idea per, abbiamo subito capito che avevano qualcosa di molto ...

