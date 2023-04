TFA sostegno VIII ciclo | anno di servizio in corso sarà valido per le tre annualità che daranno l’accesso diretto al corso?

(Di venerdì 21 aprile 2023) TFA, siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della modifica alla legge 79/22 in cui si era stabilito che i docenti con tredisu posto dinegli ultimi cinque potessero avere accessoal, fino al 31 dicembre 2024. Ma occorreva essere in possesso sia di titolo di studioche di abilitazione, una previsione che limita la possibilità e non si sposa con l'obiettivo di avere quanti più docenti formati, dal momento che sempre più spesso le nomine avvengono senza titolo. L'articolo .

VIII ciclo, ci sono aspiranti che sanno già di avere diritto alla frequenza del corso di specializzazione e sono in trepidante attesa del nuovo bando che le Università attiveranno per le ...Posso inserire il servizio svolto durante il corso e la laurea o diploma di accesso alVedi la FAQ del Ministero E' valutabile, come ulteriore titolo, ai sensi della sezione B della ......prevede la partecipazione di migliaia di docenti che hanno 3 anni di servizio oppure 24 CFU Come è possibile permettere l'accesso diretto alsolo a quei docenti che hanno tre anni sule ...

TFA sostegno VIII ciclo, sovrannumerari ed idonei dei cicli precedenti devono solo attendere modalità immatricolazione e inizio lezioni Orizzonte Scuola

La Commissione Europea, lo scorso 19 aprile, ha emanato alcuni procedimenti di infrazione comprendenti 32 lettere di costituzione in mora e 53 pareri motivati. In particolare la Commissione ha deciso ...TFA sostegno VIII ciclo, ci sono aspiranti che sanno già di avere diritto alla frequenza del corso di specializzazione e sono in trepidante attesa del nuovo bando che le Università attiveranno per le ...