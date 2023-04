Terremoto oggi Catania | scossa magnitudo tra 4 4 e 4 9

(Di venerdì 21 aprile 2023) (Adnkronos) – Unadiè stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), poco dopo le 14 in provincia di. La, ancora provvisoria, è stimata tra 4.4 e 4.9 della scala Richter. L'articolo proviene da Italia Sera.

Una forte scossa di terremoto è stato registrata a Catania alle 14.06. L'evento è stato nettamente avvertito dalla popolazione. L'ingv di Catania conferma la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 con profondità 17 km, registrata vicino ad Aci Castello, nel catanese. Dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fanno sapere inoltre come la scossa si sia sentita ... Una scossa di terremoto è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), poco dopo le 14 in provincia di Catania. La magnitudo, ancora provvisoria, è stimata tra 4.4 e 4.9 della scala ...

Forte scossa di terremoto a Catania di magnitudo tra 4.4: avvertita in tutta la Sicilia, gente in strada Virgilio Notizie

Trema la terra in Sicilia e scoppia il panico. Una forte scossa sismica è stata registrata a Catania alle 14.06. In base ai rilievi ...La scossa di terremoto avvertita a Catania alle 14:06 ha una magnitudo stimata di 4.5: l'evento è stato localizzato in mare, a circa 6 chilometri dalla costa ionica all'altezza di Aci Castello, a una ...