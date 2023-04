Terremoto oggi a Catania | scossa di magnitudo 4 4 Avvertito anche a Ragusa e Messina | gente in strada Evacuati centri commerciali

(Di venerdì 21 aprile 2023) Alle 14.06 la terra ha tremato a, scatenando la pauranelle province vicine ma non provocando, per fortuna, alcun ferito né danni alle cose, secondo quanto finora emerso. Il...

Foto @OpenStreetMap Contributorsin Sicilia, venerdì 21 aprile 2023, forte scossa M 4.4 avvertita in provincia di Catania Alle ore 14:06 del pomeriggio di, venerdì 21 aprile 2023, l'Istituto nazionale di geofisica ...Sismografo. Fonte foto: ansa.it Forte scossa dia Catania, le parole dell'esperto INGV La forte scossa didi magnitudo 4.4, registrata nel pomeriggio diin Sicilia, è stata chiaramente avvertita in tutta la zona orientale dell'isola, in particolare a Catania e provincia, ma anche nel ...... il più grande cantiere della ricostruzione privata del cratere post. La prima pietra è ... Una ricostruzione simbolica, un modello di ripartenza, un esempio di riparazione visitatodall'...

Terremoto a Catania, Ingv: scossa di magnitudo 4.4 TGCOM

Una scossa di terremoto di magnitudo tra 4.4 e 4.9, si è verificata alle ore 14:06 con epicentro a Aci Trezza, in provincia di Catania. La profondità stimata è stata di circa 17.2 Km. Potete monitorar ...Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato durante la sua consueta diretta social del venerdì che la Regione sta lavorando all’aggiornamento del piano di allontanamento dai ...