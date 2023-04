Terremoto in provincia di Catania oggi venerdì 21 aprile 2023

(Di venerdì 21 aprile 2023) Una scossa di, la cui magnitudo provvisoria è stimata tra i 4.4 e 4.9, è stata registrata21, indi. Il sisma, registrato dall’Ingv, è stato avvertito in diverse zone della Sicilia, così come scrivono molti utenti su Twitter. Da Ragusa a Messina, da Caltagirone a Siracusa. STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 4.4 e 4.9 ore 14:06 IT del 21-04-, prov/zona#INGV 34745271 — INGVterremoti (@INGVterremoti) April 21,Notizia in aggiornamento

... sia per incidenza degli addetti sul totale manifatturiero della. A L'Aquila l'export ... come dimostrato dopo il tragicodel 2009, sia per la presenza di molte aziende, radicate nel ...IL PRECEDENTE Il tribunale di Latina ha già vissuto ungiudiziario con l'arresto di un ...forte polemica quando fu deciso di non affidare più incarichi a professionisti di Latina e, ...... sia per incidenza degli addetti sul totale manifatturiero della. A L'Aquila l'export ... come dimostrato dopo il tragicodel 2009, sia per la presenza di molte aziende, radicate nel ...

Terremoto di magnitudo tra 4.4 e 4.9 nella provincia di Catania greenMe.it

La scossa di forte magnitudo è stata avvertita da gran parte della popolazione della Sicilia orientale, epicentro nel Catanese.Fortissima scossa di terremoto avvertita a Catania. Secondo quanto riportato sui social dell'Ingv sarebbe di magnitudo tra 4.4 e 4.9 ...