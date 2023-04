Terremoto a Catania | Ingv | scossa di magnitudo 4 5

(Di venerdì 21 aprile 2023) L'evento è stato localizzato in mare, a circa 6 chilometri dalla costa ionica all'altezza di Aci Castello, a una profondità di circa 20 km. Lo spiega Raffaele Azzaro, sismologo dell'Osservatorio Etneo ...

Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4.4: epicentro a largo di Aci Castello

