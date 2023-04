Terremoto a Catania | il momento della scossa in diretta | il video condiviso su Twitter

(Di venerdì 21 aprile 2023) Una fortediè stata registrata dall’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) in provincia diattorno alle 14:05. Laè stata di magnitudo 4.4 sulla scala Richter, la profondità di 20,2 km e l’epicentro in mare, a circa sei chilometri al largocosta di Aci Castello. Paura tra i cittadini che sono scesi in strada: ecco ilsudal Movimento EcoSocialista. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La scossa diavvertita aalle 14:06 ha una magnitudo stimata di 4.4: l'evento è stato localizzato in mare, a circa 6 chilometri dalla costa ionica all'altezza di Aci Castello, a una profondità di ...Tanta paura ma, almeno al momento, nessuna segnalazione di danni per ilche ha colpito oggi la Sicilia al largo delle coste di. Undi magnitudo ML 4.4 è stato registrato dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale alle ore 14:06 italiane di oggi, 21 aprile 2023. L'epicentro è stato localizzato in mare, a 5 ...Non ha provocato danni ilavvenuto nel primo pomeriggio di oggi, alle 14:06, davanti alla costa catanese ( leggi qui ...della Sicilia orientale e in particolar modo nella provincia di,...

Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4.4 con epicentro in mare Sky Tg24

Il terremoto di oggi a Catania ha fatto tremare gli studi del tg di Telecor che ha mostrato in diretta la scossa ...Alle 14:06 una scossa di magnitudo 4.4 con epicentro a largo di Aci Castello, a 17 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito in quasi tutta la Sicilia orientale. Momenti di panico, tanta ge ...