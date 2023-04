Terra Amara Anticipazioni 22 aprile 2023 | Yilmaz sconvolto | Mujgan ha un' esplosione di rabbia!

Ecco le anticipazioni e la trama della nuova puntata di, in onda domani, sabato 22 aprile alle 14:45 su Canale 5 con un doppio appuntamento. Siamo arrivati all'episodio 229 della soap ambientata in Turchia negli anni Settanta. La storia di ...... Rai Due: Bella Ma' di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 490.000 spettatori (5.6%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.655.000 telespettatori (21.2%); Canale 5:ha raccolto ...Condividi su:, le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 21 aprile, come al solito in onda su Canale5 . Prima un riepilogo della puntata precedente, andata in onda ieri: Cetin, durante la ...

Come finisce Terra Amara su Canale 5: scopri qui le anticipazioni turche sul finale della soap opera in onda nel day-time della rete.Ecco tutto quello che succederĂ dopo il 25 aprile a Terra amara: le anticipazioni ci rivelano che nascerĂ il figlio di Yilmaz ma sarĂ in pericolo di vita, morirĂ