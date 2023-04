Termini – Ruba il telefono ad una turista Arrestato 31enne cileno

(Di venerdì 21 aprile 2023)ilad unatedesca.– Ieri sera all’interno della fermata della metropolitana a, i Carabinieri della Stazione Roma Macao hannoun, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di furto aggravato poiché bloccato dalle Guardie Giurate, dopo averlo visto sottrarre uncellulare a unatedesca che si trovava sulla banchina in attesa del convoglio. La refurtiva è stata restituita alla vittima che ha presentato denuncia querela mentre l’uomo è stato tradotto in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. È importante precisare che, considerato lo stato del ...

La scorsa sera, all'interno della fermata metropolitana, i Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno arrestato un 31 enne cileno, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di furto aggravato poiché bloccato dalle Guardie Giurate, dopo ...Mettilo subito nel carrello prima chel'offerta . Acquistalo ora a soli 279 La ... Ovviamente devi essere velocissimo perché offerte di questo tipo vanno a, soprattutto quando si tratta di ...... fa perdere soldi equindi lavoro Per una curiosa legge del contrappasso, adesso in Cina sta ... Un altro illustratore ha dichiarato a Rest of the World senza mezziche: 'il modo con cui ci ...

Ruba il cellulare alla turista che attende la metro • Terzo Binario News TerzoBinario.it

La scorsa sera, all’interno della fermata metropolitana Termini, i Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno arrestato un 31 enne cileno, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di furto ...Hanno minacciato con un pistola e rapinato due turisti americani davanti all'albergo in cui alloggiavano in via Vicenza in zona Stazione Termini a Roma. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissar ...