...al campione del Masters 1000 di Monte - Carlo Andrey Rublev di diventare una stella del... invece, bisogna spulciare i tabelloni di doppio, dove Diego(in coppia con l'argentino Horacio ...IntervisteUna finale difficile sia per l'avversario sia per una condizione fisica latitante. Questo è ... Diego, cha ha sottolineato che il problema di Jannik Sinner non è affatto un ...Diego, [...] vincitore di Wimbledon juniores nel 1987, oggi allenatore e apprezzato ... così come il ritorno stabile tra le top100 di Errani, non sono i soli motivi di gioia per il...

Tennis, Nargiso: "Sinner tira da fondo più forte di Alcaraz e Rune. Deve abituarsi a 65-70 partite l'anno" OA Sport

Rivolgersi a chi ha giocato. Diego Nargiso ci ha offerto una panoramica puntuale sui tre grandi “Tenori” del tennis italiano, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. I tennisti in q ...