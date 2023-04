Tennis | morto Gunter Parche | l’uomo che accoltellò Monica Seles

(Di venerdì 21 aprile 2023) Èun uomo che, con un gesto folle, ha condizionato pesantemente la storia delfemminile. Il quotidiano tedesco Bild riporta la scomparsa diche quasi trent’anni fa, il 30 aprile del 1993,, ai tempi stella del panorama mondiale e unica capace di rivaleggiare, se non superare Steffi Graf, durante una partita del torneo di Amburgo. La stampa teutonica ha annunciato la morte del, che però sarebbe deceduto lo scorso agosto, a 68 anni, dopo aver passato gli ultimi 14 anni della sua vita in una casa di cura a Nordhausen.decise di compiere questo gesto per frenare l’ascesa della, ‘rea’ di essere una notevole avversaria della Graf, ...

Il 30 aprile del 1993 Parche, che all'epoca era un ammiratore di Steffi Graf, decise di aggredire la tennista serba ma di passaporto statunitense così da 'non poterle permettere di giocare a...

È morto Günter Parche, l'uomo che 30 anni fa accoltellò alla schiena Monica Seles, la tennista serba con cittadinanza americana ex numero 1 del mondo. Lo riporta Bild, che ha scoperto che Parche è mor