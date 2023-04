Tennis | Matteo Berrettini annuncia il forfait a Madrid

(Di venerdì 21 aprile 2023) Non è un fulmine a ciel sereno, ma adesso è arrivata anche la conferma dell’assenza didal Masters1000 di, torneo che inizierà mercoledì 26 aprile e che aprirà un maggio di grandi appuntamenti sulla terra rossa che proseguiranno con gli Internazionali d’Italia ed il Roland Garros. Si sapeva che il problema alla fascia addominale delta romano non fosse di poco conto. Fermatosi subito dopo il successo in rimonta su Francisco Cerundolo,ha dovuto alzare bandiera bianca poco prima della sua partita con Holger Rune a causa di una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. Otto giorni dopo, il numero 22 al mondo ha voluto confermare la sua assenza dal 1000 spagnolo con una storia Instagram, pubblicando una foto in cui viene manipolato da un medico su un ...

