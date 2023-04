Tavascan | la nuova era stilistica e tecnica di Cupra prende vita col suv coupé a elettroni – FOTO

(Di venerdì 21 aprile 2023)è “Il primo eroe di unaera per il brand”, come l’ha definita il presidente diWayne Griffiths, nel corso della presentazione ufficiale avvenutoa a Berlino. Ed effettivamente, fin dal primo sguardo il look di quest’auto appare imponente, proprio come quello di un super eroe. Lungo 4,64 m, largo 1,86 e alto 1,59 m, si tratta del primo suv100% elettrico della Casa di Martorell e deriva direttamente dalla showcar, presentata al Salone di Francoforte nel 2019. Pur con alcuni cambiamenti rispetto a quella, ne è stata rispettata l’essenza, che rappresenta la visione elettrificata die anticipa il nuovo linguaggio di design che sarà presente nei suoi futuri veicoli elettrici. Il design esterno è di grande impatto e personalità. ...

'C on Cupranasce un nuovo eroe per unaera. Cupra non smette di crescere e i risultati ci spingono a continuare a sognare. Questo modello simboleggia il nostro successo. Puntiamo a un ...Laavrà anche dei cerchi aerodinamici per contribuire ad estendere l'autonomia e portellone, paraurti posteriore e fanali diversi dal concept. Quest'ultimo è stato mostrato con quattro ...... il marchio spagnolo sta portando avanti lo sviluppo delle nuove UrbanRebel,e Terramar . ... Possibile, comunque, che alla fine con il restyling arrivi pure unagrafica per i gruppi ...

Mentre in Oriente in questi giorni tiene banco il Salone di Shanghai, Cupra sceglie Berlino per svelare al mondo la Tavascan, il suo primo SUV coupé elettrico. Questo modello arriverà sul mercato nel ...Cupra Tavascan, questo il nome del nuovo SUV elettrico dell'azienda spagnola, commercializzato con un motore da ben 300CV, e tante caratteristiche tecniche di o ...