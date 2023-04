Tao Geoghegan Hart vince il Tour of the Alps | “Dimostrato di che pasta siamo fatti”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Taoha vinto ilof the2023. Il britannico aveva conquistato le prime due frazioni e aveva indossato la maglia verde, che non è stata minimamente attaccata tra ieri e oggi. La frazione odierna (144 km da Cavalese a Brunico, con la salita di Riomolino posta a 20 km dall’arrivo) non ha scombussolato la classifica generale nelle posizioni di vertice, visto che nessuno si è preso la briga di attaccare il capitano della Ineos Grenadiers, ben protetto dai propri compagni di squadra. La fuga di giornata ha avuto soddisfazione e il britannico Simon Carr si è imposto in solitaria. Tao, che ha trionfato con 22 secondi di vantaggio sul connazionale Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) e 28” sull’australiano Jack Haig (Bahrain-Victorious), ha analizzato la ...

