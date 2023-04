Tacchinardi | “Non voglio gufare ma devo dire una cosa sul Napoli”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Alessioritiene che non vuolema deveunasul campionato delAlessio, ex centrocampista della Juventus, si sofferma sul momento attuale del campionato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Juventus-sarà una partita emozionante, sono due squadre che stanno attraversando un grande periodo di forma. Ho sentito critiche su unche sarebbe cotto o scarico, ma in Champions ha concesso giusto qualche ingenuità. Il livello resta alto e ilè una squadra fortissima, anche se non va a mille all’ora come qualche mese fa. La Juve sarà meno riposata, ma proverà a dare tutto. Ildalla sua proverà a chiudere quanto prima lo Scudetto”. Per ...

Tacchinardi: 'Non voglio gufare, ma lasciatemi dire questo sul Napoli' AreaNapoli.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus: "Juve-Napoli sarà una partita emozionante, sono due squadre che stanno at ...Alessio Tacchinardi ha parlato del campionato del Napoli soffermandosi sul prossimo big match tra la Juventus e la squadra di Spalletti.