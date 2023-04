Tabellone Atp Monaco 2023 | Rune guida il seeding | al via Sonego e Cobolli

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ildell’ATP 250 didi Baviera, torneo che vedrà all’opera diversi giocatori di alto livello. La prima testa di serie dell’evento sarà Holger, che per la prima volta in carriera si troverà nella scomoda veste del campione in carica. Ma ci sono anche Taylor Fritz, il padrone di casa Alexander Zverev e il finalista uscente Botic van de Zandschulp. Per quanto riguarda gli italiani, inc’è Lorenzo: accreditato della testa di serie numero 6, il torinese farà il suo esordio contro il francese Quentin Halys e si tra in potenziale rotta di collisione, nei quarti di finale, con il numero 1. Presente nel main draw anche il romano Flavio, riuscito abilmente a superare le qualificazioni. PROGRAMMA E ...

...500 da 2.722.480 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona ... Con il ritiro dell'altoatesino, dunque, Lorenzo Musetti, numero 20 del ranking e 9 del, ...... SuperTennis e Super Tennix250 Monaco di Baviera: Cristopher O'Connell " Flavio Cobolli , alle ore 11, Centre Court . Diretta SuperTennis e Super Tennix Federico Martegani Ilmaschile ...Lorenzo Musetti sfiderà Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell'500 di Barcellona 2023 , in programma dal 17 al 23 aprile . L'azzurro in queste ultime due ...PROGRAMMA E COPERTURA TV ...

ATP Barcellona 2023, il tabellone aggiornato del torneo di tennis Fanpage.it

L'altoatesino non scende in campo ai quarti, consegnando il pass per le semifinali a Musetti: per il toscano ora c'è Tsitsipas ...Il greco regola l'australiano De Minaur in due set: si giocherà un posto in finale contro il 21enne di Carrara ...