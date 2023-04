Superman torna al cinema in occasione del 45° anniversario

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il cult del 1978 sul supereroe più famoso di sempresul grande schermo dal 24 al 26 aprile in versione rimasterizzata, con il doppiaggio italiano originale Dal 24 al 26 aprile nelle multisala del Circuito UCI arriva, il film, distribuito da Warner Bros. Pictures, vincitore nel 1978 del premio Oscar per i Migliori Effetti Specialinelle sale del Circuito in una versione che ne migliora la qualità audio e video grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate. Christopher Reeve (/Clark Kent), Marlon Brando (Jor-El), Gene Hackman (Lex Luthor) e Margot Kidder (Lois Lane) regalano interpretazioni indimenticabili che alimentano l’aura leggendaria del film, accompagnate dal doppiaggio italiano originale tanto amato dai fan. Le multisala che proietterannodal 24 al 26 aprile ...