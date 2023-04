(Di venerdì 21 aprile 2023) In occasione del 45° anniversario dall’uscita in sala Dal 24 al 26UCItornaIl cult del 1978 sul supereroe più famoso di sempre torna sul grande schermo in versione rimasterizzata, con il doppiaggio italiano originale Dal 24 al 26nelle multisala del Circuito UCI arriva, il film, distribuito da Warner Bros. Pictures, vincitore nel 1978 del premio Oscar per i Migliori Effetti Speciali torna nelle sale del Circuito in una versione che ne migliora la qualità audio e video grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate. Christopher Reeve (/Clark Kent), Marlon Brando (Jor-El), Gene Hackman (Lex Luthor) e Margot Kidder (Lois Lane) regalano interpretazioni indimenticabili che alimentano l’aura leggendaria del film, ...

... L'Uomo d'Acciaio , Batman v: Dawn of Justice e Zack Snyder's Justice League . LEGGI - Zack Snyder: i film DC del regista approdano al cinemaUSA, Justice League in IMAX Per la ...... sbarcatoultimi anni perfino Abbonati per leggere anche Leggi anche Taormina, al via gli ... "L'immagine generata dalla AI" Gli 85 anni di: cosa trovate in libreria ...... ho capito che noi normodotati siamo fortunati, ma i veri "" sono coloro che fanno questa ... La felicitàocchi di questa ragazza e l' entusiasmo dello staff e dei maestri ci da la forza e ...

"Superman" negli Uci Cinemas dal 24 al 26 aprile RomaDailyNews

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L'iconico Superman di Richard Donner torna al cinema come parte del programma per il 100° anniversario della nascita del marchio Warner Bros.